Juventus-Inter, Guida ok sul tocco di Young e Bonucci: la moviola – GdS

Juventus-Inter, terminata con il punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa, è stata diretta in maniera piuttosto positiva da Marco Guida, arbitro della partita, secondo la moviola pubblicata oggi sulla “Gazzetta dello Sport”.

LA MOVIOLA – Dopo Juventus-Inter, ecco la moviola secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che analizza la direzione di gara dell’arbitro Guida e i casi particolari. “Al 3′ giusta analisi sul tocco incolpevole di Young sul tiro ravvicinato di Douglas Costa: la mano, che il nerazzurro ritrae, è chiusa sul corpo. Bene negare il rigore all’11’ a parti invertite, quando la palla carambola sulla gamba di Bonucci in area di rigore, per poi rimbalzare sul braccio non aperto. L’assenza del pubblico costa un rosso a Daniele Padelli che viene sentito mentre protesta dalla panchina”. Sempre secondo la rosea, giusto il giallo a Marcelo Brozovic, duro su Matuidi al 79′. I cartellini, rimasti in tasta per gran parte del tempo, iniziano a uscire a metà della ripresa: eccessivo però l’ammonizione al 71′ a Vecino. L’uruguaiano tocca Alex Sandro a gamba alta ma senza volontarietà. Giusto il giallo all’86’ a Cristiano Ronaldo che stizzito allontana il pallone.