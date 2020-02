Juventus-Inter si gioca? Oggi Decreto del Governo in merito: la scelta

Condividi questo articolo

Juventus-Inter, al momento, è in programma domenica alle ore 20.45. Il big match della ventiseiesima giornata di Serie A potrebbe regolarmente giocarsi, nonostante l’emergenza Coronavirus, grazie a un Decreto del Governo la cui ufficialità è prevista per oggi. A riportarlo è il sito del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”.

LA DECISIONE – Juventus-Inter va avanti. Per il momento non si pensa a rinviare il derby d’Italia di domenica prossima, nonostante l’emergenza Coronavirus abbia colpito anche il Piemonte, portando a non disputare Torino-Parma nel pomeriggio. Secondo “La Gazzetta dello Sport” però il big match dell’Allianz Stadium non avrà spettatori, a meno che non sia la Juventus a chiedere di giocare in campo neutro. Questo per effetto di un Decreto che il Governo, assieme al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha progettato nel weekend e che oggi diventerà ufficiale. Al suo interno contiene la decisione di far proseguire le manifestazioni sportive, obbligando però che siano a porte chiuse nelle regioni interessate dall’emergenza Coronavirus. Uno dei dubbi che rimangono è la durata del provvedimento, sei o sette giorni, e dovrà essere definita nelle prossime ore. Intanto però la strada è tracciata: Juventus-Inter va verso la disputa, anche se senza spettatori.

Fonte: Gazzetta.it – Valerio Piccioni