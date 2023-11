Juventus-Inter è anche Szczesny contro Sommer: i numeri a confronto

Juventus-Inter vedrà confrontarsi due dei migliori portieri in Serie A: Szczesny e Sommer. Entrambi gli estremi difensori guidano le due difese meno battute del torneo: di seguito il confronto statistico in campionato realizzato da FootData™, partner di Inter-News.it

BLINDATA – Juventus-Inter, al rientro dalla sosta, daranno vita ad un match che si prospetta molto importante e che può già dare indicazioni importanti sull’indirizzo che prenderà il campionato di Serie A. A Torino si affronteranno due squadre che fanno della difesa uno dei punti di forza: l’Inter, in questa stagione, ha subito soltanto 6 gol, ad oggi il miglior dato del torneo. Anche la Juventus, nelle ultime settimane, ha stretto le maglie difensive: i bianconeri hanno subito 7 gol in 12 partite, con un impressionante score di un solo gol subito nelle ultime 6 partite. Protagonisti della solidità difensiva delle due squadre sono certamente i due portieri: Szczesny per la Juventus e Sommer per l’Inter. Ecco i numeri a confronto

SZCZESNY-SOMMER I NUMERI A CONFRONTO

Quello che balza all’occhio subito è il diverso approccio dei due al ruolo, dovuto probabilmente alle differenze di gioco che intercorrono fra le due squadre. Il dato dei passaggi ricevuti (285) e tentati (372) da Sommer è nettamente superiore a quello di Szczesny (185 e 310): il far partire il gioco dal portiere è un tratto distintivo del gioco predicato da Inzaghi. Superiore, seppur di poco, la percentuale di passaggi riusciti dello svizzero (90,4%) contro quella del polacco (89,4%). Interessante anche il dato relativo ai tiri subiti: 23 per Sommer e 21 per Szczesny. Pari anche il numero di uscite in presa alta: 8 per parte. La percentuale di tiri subiti a partita di Szczesny è di 2,1, contro l’1,9 di Sommer. Due portieri che stanno producendo numeri importanti, parti fondamentali di due squadre che hanno mostrato una solidità difensiva importante. In Juventus-Inter, quindi, occhio anche ai portieri: mai come in questa stagione potranno essere protagonisti.