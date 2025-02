Juventus-Inter, dubbio in attacco! Cambiano le gerarchie

Simone Inzaghi, a margine della conferenza stampa, è rimasto con un dubbio legato all’attacco. Marcus Thuram ci sarà oppure no? Le ultime ore saranno decisive, ha spiegato il mister in sala stampa in vista di Juventus-Inter.

DUBBIO – A poco più di due giorni dalla super sfida contro la Juventus di Thiago Motta, in casa Inter va sciolto il dubbio legato al compagno di reparto che affiancherà Lautaro Martinez nel derby d’Italia. Negli ultimi giorni si era parlato di un Marcus Thuram in miglioramento, così sarebbe stato proprio il francese a chiudere il reparto offensivo insieme all’argentino. Adesso però rischia di saltare tutto, con Joaquin Correa o Marko Arnautovic pronti a prendere la seconda maglia da titolare vista anche l’incertezza di Mehdi Taremi.

Thuram a rischio: l’Inter pensa al sostituto contro la Juventus

SOLUZIONE – Come spiegato dallo stesso tecnico Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa, la presenza di Marcus Thuram a Torino è in forte dubbio. L’allenatore piacentino ha spiegato che “oggi dovremo valutare Thuram, che sente ancora dolore. Vedremo se oggi si allenerà con noi e le sensazioni che avrà”. In caso di luce rossa da parte dello staff medico, Inzaghi opterà probabilmente per l’attaccante austriaco che si è sbloccato proprio nella partita di settimana scorsa in casa contro la Fiorentina.