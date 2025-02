Juventus-Inter, cosa le divide? Una differenza sostanziale tra andata e ritorno!

Si rinnova la sfida tra Juventus e Inter in campionato. Ma cosa divide le due squadre guardando al periodo tra andata e ritorno? Ecco l’analisi dei numeri.

DALL’ANDATA – Risale allo scorso 27 ottobre l’ultimo incrocio sul campo tra Juventus e Inter. Una sfida, quella andata in scena a San Siro in una mite domenica sera, che si rivelò assolutamente scoppiettante e ricca di colpi di scena. Otto gol in tutto, quatto per parte, con rimonta e contro-rimonta, per un pareggio finale che lasciò non poco amaro in bocca alla formazione di Simone Inzaghi. Ma dalla nona giornata di campionato, quella dell’andata, fino a alla venticinquesima che ospiterà la gara di ritorno, di acqua sotto i ponti ne è passata. Juventus e Inter, infatti, arrivano a domenica con una differenza sostanziale in termini di risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Juventus-Inter, numeri a paragone tra andata e ritorno!

AL RITORNO – Dopo circa quattro mesi Juventus e Inter tornando a duellare sul campo, questa volta quello dell’Allianz Stadium. Ma come ci arrivano le due squadre al derby d’Italia di domenica? Guardando ai risultati ottenuti tra la sfida d’andata e quella di ritorno un dato in comune balza agli occhi più di tutti certamente. Si tratta delle sconfitte: entrambe le formazioni, infatti, in quest’arco di tempo sono cadute solo una volta a testa. La squadra di Simone Inzaghi ha perso in trasferta contro la Fiorentina, nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A andato in scena di recente. Quella di Thiago Motta, invece, contro il Napoli, in casa dell’attuale capolista del campionato.

LA DIFFERENZA – La differenza sostanziale tra Juventus e Inter, infatti, risiede nel numero di vittorie e in quello dei pareggi. I nerazzurri hanno ottenuto quasi il doppio di successi dopo quel 27 ottobre. Precisamente undici vittorie, contro le sei dei bianconeri. Bianconeri decisamente più propensi a collezionare pareggi quest’anno: dopo quello a San Siro, infatti, ne sono arrivati altri 8 per la squadra di Motta. Un numero non indifferente, considerando l’ambizione iniziale del club juventino. Il nuovo scontro di domenica fornirà nuove risposte per entrambe le squadre, ma soprattutto per quella di Inzaghi, intenta a inseguire il Napoli in classifica.