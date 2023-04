Juventus-Inter, Dimarco rientra e Darmian cambia. L’attacco! − SM

L’Inter si prepara alla trasferta di Torino contro la Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Rientra Dimarco, mentre Darmian cambia ruolo. Ballottaggio in avanti

BAGARRE − Vigilia di Juventus-Inter. I bianconeri si preparano alla gara (vedi conferenza stampa Allegri), ma lo fa ovviamente anche l’Inter. Simone Inzaghi è ormai ad un punto di non ritorno: serve solo la vittoria. In vista del match di domani, rientra Federico Dimarco dal primo minuto dopo i fastidi muscolari. Mentre Matteo Darmian è pronto a ritornare a destra al posto di Denzel Dumfries. Come riferisce Sport Mediaset, in attacco il vero ballottaggio per Inzaghi. Il tecnico riflette sul partner di Lautaro Martinez: Lukaku o Dzeko.