Juventus-Inter decisiva solo per Inzaghi? Anche Allegri rischia grosso

Juventus-Inter andrà in scena domenica 3 aprile alle 20:45. Le due squadre si giocano tanto, forse tutto. Chi vince, invece, manda un forte segnale al campionato. Al contrario, in caso di sconfitta, a perdere la faccia non sarebbe solo Simone Inzaghi, che “il suo” – a differenza del suo avversario -, lo ha realmente fatto (e deve ancora migliorare).

DECISIVA PER ENTRAMBI – Juventus-Inter sarà chiaramente importante per le sorti del campionato, soprattutto per quanto riguarda la lotta al vertice. I nerazzurri vogliono rivincere per mandare un segnale forte al campionato e ritrovare la fiducia smarrita, mentre la squadra di Massimiliano Allegri vuole rialzare la testa e tentare l’impossibile in una stagione – ad oggi -, da dimenticare. In caso di sconfitta, però, potrebbe essere un problema, e non solo per l’Inter. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di eventuale “fallimento nerazzurro”, come se Juventus-Inter fosse decisiva solamente per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi. Nelle ultime ore la panchina del tecnico piacentino è stata messa addirittura in discussione, tirando in ballo anche un possibile ritorno di Antonio Conte (vedi QUI).

ANCHE PER ALLEGRI – In molti vogliono far passare il messaggio che, vista la stagione deludente della Juventus, a perdere la faccia in caso di sconfitta sarebbe solo e unicamente l’Inter. Un po’ come se Allegri avesse già “fatto il suo”: niente di più sbagliato. Oltre l’uscita agli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Villareal, ricordiamo, gli EX Campioni d’Italia sono stati sconfitti proprio dall’Inter in Supercoppa italiana. Se la Juventus dovesse perdere la partita di domenica, rischia di ritrovarsi dietro l’Atalanta potenzialmente a soli due punti in classifica (considerando anche la partita da recuperare). La Juventus in questa partita ha tanto da perdere, tanto quanto l’Inter.