Juventus-Inter, Brozovic verso la convocazione ma Inzaghi non forza − SM

Si avvicina Juventus-Inter, Derby d’Italia che varrà tantissimo ai fini del recupero in classifica. Simone Inzaghi sta studiando la formazione da schierare, Marcelo Brozovic va verso la convocazione

VERSO TORINO − Meno tre giorni alla grande sfida dell’Allianz Stadium. Juventus-Inter sarà il grande posticipo di domenica sera che chiuderà la tredicesima giornata. Simone Inzaghi ragiona sull’undici da schierare ma può anche sorridere per il graduale recupero di Brozovic. Il centrocampista croato, out da fine settembre per un infortunio in Nazionale, probabilmente sarà convocato per il match di Torino. Come riferisce Sport Mediaset, il tecnico però non vorrebbe forzarlo del tutto tant’è che sarà destinato almeno inizialmente alla panchina. Verso la riconferma Hakan Calhanoglu in cabina di regia con Mkhitaryan e Barella mezzali.