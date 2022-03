Juventus-Inter, Brozovic e de Vrij al lavoro per Torino: più chance per uno

Dopo la sosta per le Nazionali sarà la volta di Juventus-Inter, Derby d’Italia decisivo in chiave corsa Scudetto. Simone Inzaghi è alle prese con gli infortuni di Brozovic e de Vrij

DALL’INFERMERIA − A otto giorni da Juventus-Inter, in casa nerazzurra è l’ora di fare un piccolo bilancio sulle condizioni di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Entrambi i giocatori hanno saltato le successive due partite post Liverpool contro Torino e Fiorentina. Il risultato: zero vittorie, due punti e due gol subiti. Inzaghi spera nel recupero di almeno uno dei due. Ad oggi, come riporta Sport Mediaset, ha più chance di ritornare in campo già contro la Juventus Brozovic. Il croato sta smaltendo il problema al polpaccio e da martedì potrebbe ritornare regolarmente in gruppo. Un po’ meno rassicuranti invece le condizioni di de Vrij. Il guaio al soleo non è ancora rientrato e rimane in forte dubbio in vista del Derby d’Italia.