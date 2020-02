Juventus-Inter a porte chiuse, meno incassi e polemica rimborsi – GdS

Juventus-Inter è già polemica, il match più atteso del campionato si giocherà a porte chiuse e questo non dovrebbe essere un problema in una situazione di emergenza. Ma secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la vera polemiche riguarda il mancato rimborso da parte del club bianconero.

NIENTE RIMBORSO – Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse ma senza alcun tipo di rimborso per i tifosi. Sì, perché la Juventus non prevede alcun tipo di rimborso, né agli abbonati né ai paganti, in caso di disputa della partita a porte chiuse. Inoltre, verranno mancare anche gli incassi extra-botteghino come quelli legati al museo, gli store e le consumazioni ai bar e ristoranti. Nell’ambiente, precisa la rosea, “si percepisce preoccupazione del danno di immagine che può provocare il mancato rimborso degli spettatori, soprattutto se dovesse scatenare polemiche”.

CHI ENTRA – In vista di Juventus-Inter, chi potrà entrare allo stadio? Le società attendono indicazioni, ma ci saranno limitazioni più severe rispetto alle chiusure per motivi disciplinari, è chiaro. Siamo tutti in attesa dunque della circolare da parte del ministero della Salute: “in cui sarà spiegato nel dettaglio chi avrà accesso agli impianti sportivi chiusi al pubblico, e chi invece dovrà restare necessariamente fuori, a cominciare dalla sfida di Europa League in programma giovedì sera a San Siro, tra Inter e Ludogorets“. Entreranno ovviamente, le due squadre, gli ufficiali di gara, gli ispettori federali, gli operatori sanitari, quelli della sicurezza, i giornalisti e i fotografi (anche se in numero abbastanza limitato).