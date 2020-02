Juventus-Inter a porte aperte? Serve una condizione per sabato – SM

Juventus-Inter di domenica sera potrebbe giocarsi a porte aperte nonostante l’emergenza Coronavirus. La decisione sarà presa sabato, deve verificarsi una condizione per il via libera

Nonostante le voci di questi giorni, Juventus-Inter di domenica sera potrebbe giocarsi a porte aperte nonostante l’emergenza Coronavirus. Secondo Sportmediaset si apre una piccola possibilità per permettere l’accesso del pubblico all’Allianz Stadium, sabato ci sarà un vertice con le autorità competenti per prendere una decisione. La condizione per il via libera è che in questi giorni si verifichi una regressione consistente nella diffusione del virus che ha allarmato tutto il nord Italia.