Juventus-Inter a porte aperte? Oggi un vertice per decidere – GdS

Juventus-Inter a porte chiuse non è poi così scontato. Come riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport” c’è ancora la possibilità che tutto torni nella normalità, previsto oggi un vertice per confrontarsi.

UNA POSSIBILITÀ – Juventus-Inter, tutto può ancora tornare alla normalità. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato martedì lascia spazio a diverse interpretazioni: “per la regione Piemonte vale ancora l’ordinanza firmata con il ministro della Salute che parlava di scadenza del provvedimento di sospensione delle manifestazioni aperte al pubblico per sabato 29 febbraio, escludendo quindi la sfida scudetto dal divieto”. Nella giornata di ieri anche le parole del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, come riportato dalla rosea: «ritenere che ci siano finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità». “Nello stesso comunicato si continua a fare riferimento alla data del 29 febbraio e si annuncia un vertice per oggi con sindaci dei comuni capoluogo, prefetti e presidenti di provincia per «confrontarsi sull’opportunità di sospendere o rimodulare le misure per il contenimento del coronavirus in Piemonte».”

BIGLIETTI IN VENDITA – In vista di Juventus-Inter intanto il club bianconero continua la vendita dei biglietti, anche se alcuni punti vendita hanno parlato di “stop alle vendite”, resta però un rebus, perché la società non prevede appunto alcun tipo di rimborso in caso di match giocato a porte chiuse: “Alcune associazioni di consumatori spingono per una norma specifica (come per esempio per i rimborsi delle gite scolastiche annullate), ma per quanto riguarda il fronte calcistico dovrebbero valere le regole stabilite dai singoli club. Intanto la Lega Serie A dice no al match giocato di lunedì, vista la vicinanza con le semifinali di Coppa Italia.

Fonte: Gazzetta dello Sport