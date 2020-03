Juventus-Inter il 9 marzo? La risposta di Marotta – Rai Sport

Juventus-Inter dovrebbe giocarsi lunedì 9 marzo, secondo quanto uscito questa sera (vedi articolo). Marotta, con una risposta mandata a Francesco Rocchi durante “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha fornito la risposta della società nerazzurra.

ALTRO CHE ACCORDO! – «Noi contrari, è tutto come prima». Questa è la risposta che Giuseppe Marotta ha fatto arrivare a Francesco Rocchi, giornalista di Rai Sport, in relazione a recuperare Juventus-Inter lunedì 9 marzo. L’Inter, quindi, ufficializza la sua posizione negativa alla soluzione proposta dalla Lega Serie A, che avrebbe fatto slittare le giornate di Serie A da qui alla trentaseiesima, fissando un turno infrasettimanale mercoledì 13 maggio per chiudere regolarmente domenica 24 maggio. Al momento Juventus-Inter continua a non avere una data: è sempre più caos in Serie A.