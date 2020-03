Juventus-Inter 9/3 e fine Serie A 24/5: ok Lega-FIGC. Ecco cosa manca

Juventus-Inter e il recupero dell’ultima giornata nel prossimo weekend? Nonostante i rumors sul rifiuto dei nerazzurri a quest’ipotesi, si va avanti con questa soluzione: accordo tra FIGC e Lega Serie A dopo il consiglio straordinario. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, verrebbe rispettata la data di chiusura al 24 maggio

SOLUZIONE CALDA – Le polemiche non si placano per il rinvio di Juventus-Inter. Il recupero del big match dovrebbe avvenire a questo punto il 9 marzo: le partite saltate nell’ultimo weekend saranno giocate nel prossimo, con slittamento delle altre giornate. Per rispettare la data di chiusura della Serie A il 24 maggio, il penultimo turno sarà giocato tra il 12 e il 14 maggio. C’è l’accordo tra FIGC e Lega, ma attenzione a un fattore. La decisione presuppone che lunedì cessi il divieto di apertura al pubblico, in vigore attualmente fino alla mezzanotte di domenica.