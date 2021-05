Juventus-Inter 2-1 al 45′, Cuadrado beffa nel finale. Lukaku gol

PRIMO TEMPO – La partita si scalda subito dopo undici minuti di gioco, quando Chiesa fa una sponda di testa dentro l’area per Kulusevski che colpisce a botta sicura, ma è bravissimo Milan Skriniar a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e a “parare” di testa la conclusione dello svedese. Al 23′, dopo un controllo al VAR, Calvarese nota una trattenuta di Matteo Darmian su Chiellini in un precedente calcio d’angolo e fischia un generoso rigore. Sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che si fa respingere inizialmente il tiro da Handanovic , il pallone però resta a disposizione del portoghese che ribadisce in rete per l’1-0. Pochi minuti dopo altro intervento duro di Kulusevski, ma il direttore di gara gli risparmia clamorosamente il secondo giallo. Al 35′ altro check al VAR di Calvarese, questa volta per un intervento in area bianconera di de Ligt su Lautaro Martinez . Sul dischetto si presenta Romelu Lukaku che con freddezza spiazza il portiere avversario e riporta il punteggio sull’1-1. Poco prima di scendere negli spogliatoi, i bianconeri tornano in vantaggio: Juan Cuadrado colpisce con forza da fuori area e trova la rete del 2-1 poco prima del doppio fischio che manda le squadre negli spogliatoi.

