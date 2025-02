Juventus-Inter 1-0: ripresa pessima, Conceicao punisce i nerazzurri

Juventus-Inter è terminata con il punteggio di 1-0. Finisce qui il derby d’Italia di ritorno, che si è disputato all’Allianz Stadium di Torino.

RIPRESA IMBARAZZANTE – Dopo una prima frazione di gioco terminata 0-0, ma con diverse occasioni sprecate dall’Inter (tra cui un palo di Dumfries), nella ripresa l’Inter cala di ritmo mentre la Juventus esce meglio dagli spogliatoi. Praticamente, la squadra di Simone Inzaghi approccia come a Firenze, creando poco e lasciando campo agli avversari. Dopo due minuti, occasione per Renato Veiga, che calcia di controbalzo ma trova la presa sicura di Sommer. Al 49′, ci prova Conceicao, il quale calcia di precisione da dentro l’area di rigore ma è ancora bravo Sommer in presa bassa. Per un buon quarto d’ora di ripresa, non si vedono occasioni né da una parte né dall’altra. Anzi, entra Marcus Thuram, che fa compagnia al fratello Khephren. Al 71′, è ancora la Juventus ad affacciarsi dalle parti di Sommer e lo fa con il colpo di testa di Koopmeiners impreciso. Ma due minuti più tardi, i bianconeri vanno in vantaggio: Kolo Muani vince due contrasti in area di rigore, la palla arriva a Conceicao, che angola bene trovando l’1-0. L’Inter rischia di andare a tappeto tre minuti dopo quando Koopmeiners calcia da due passi e trova Dumfries appostato sulla linea. L’unica occasione dell’Inter arriva al 93′ con la conclusione al volo di Thuram alta.

JUVENTUS-INTER 1-0

73′ Conceicao