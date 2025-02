Juventus-Inter 0-0 al 45′: quanti sprechi e palo di Dumfries!

Juventus-Inter è finita 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti all’Allianz Stadium di Torino. Ecco quello che è successo nel derby d’Italia (clicca QUI per la cronaca testuale della partita)

TANTI SPRECHI – Allo Stadium, Juventus e Inter danno vita ad un primo tempo giocato con un buon ritmo e con diverse occasioni da rete importanti. Tra le fila bianconere, Thiago Motta si affida Conceicao e Nico Gonzalez ai lati, mentre Simone Inzaghi lancia Mehdi Taremi dal primo minuto, con Thuram in panchina ma pronto a subentrare a partita in corso. La prima palla-gol del match arriva al secondo minuto ed è sui piedi di Nico Gonzalez, che non sfrutta uno sciagurato errore difensivo dell’Inter. I nerazzurri hanno in mano il pallino del gioco, alzando anche la pressione. E da uno di questi episodi di ultra-pressing arriva una potenziale occasione per Taremi. Sbagliato però il filtrante di Barella. Al 18′ clamorosa doppia occasione per l’Inter: prima ci prova Taremi di rovesciata e poi sul cross di Dimarco, Dumfries la manda in curva di testa praticamente sottoporta. Incredibile! Quattro minuti, è la Juventus ad avvicinarsi al vantaggio e stavolta è Sommer chiamato ad un doppio intervento. Bravissimo lo svizzero a distendersi prima sul diagonale di Nico Gonzalez e poi ci mette una pezza sulla conclusione stretta di Conceicao. Il ritmo non cala e al 32′, Pavard salva sul connazionale Kolo Muani. Da registrare al 35′ una clamorosa occasione per Lautaro Martinez, che non sfrutta un rigore in movimento sull’ottimo assist arretrato di Dumfries. Al 42′ arriva pure il palo pieno di Dumfries, dopo una sfrecciata cost to cost.

JUVENTUS-INTER 0-0