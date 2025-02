Juventus, figuraccia in Coppa Italia! L’Empoli vola in semifinale dopo i rigori

Serata storica per l’Empoli, notte da incubo per la Juventus. La squadra toscana compie un’impresa straordinaria eliminando i bianconeri ai quarti di finale di Coppa Italia con una vittoria ai calci di rigore per 5-3, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

ENORME TRAGUARDO – Per la formazione di Roberto D’Aversa si tratta di un traguardo storico: è la prima semifinale della sua storia nella competizione, che ora la vedrà affrontare il Bologna in una doppia sfida per cercare di raggiungere l’ultimo atto del torneo. L’Empoli si presenta all’Allianz Stadium con personalità e determinazione, giocando alla pari contro una Juventus spenta per almeno un’ora di gioco. Gli ospiti passano meritatamente in vantaggio al 24’ con un gran destro da fuori area di Youssef Maleh, che batte Perin e gela il pubblico torinese. I toscani continuano a spingere e sfiorano il raddoppio in più occasioni, compreso un palo clamoroso colpito da Konate nel finale del primo tempo.

MOMENTO DECISIVO – Dopo un primo tempo difficile, la Juventus prova a reagire nella ripresa. Il gol del pareggio arriva al 66’, grazie a una grande giocata di Khéphren Thuram, che con un’azione personale riesce a superare la difesa avversaria e battere Caprile. Il forcing finale dei bianconeri non basta a evitare i calci di rigore, complice una serata di scarsa brillantezza sotto porta. Ai calci di rigore l’Empoli si dimostra freddo e impeccabile: tutti e quattro i tiratori vanno a segno. Diversa la situazione per la Juventus, che sbaglia due tiri dagli undici metri: il primo errore arriva da Dusan Vlahovic, che spedisce il pallone altissimo con il sinistro, mentre il secondo errore è di Yildiz, che si fa ipnotizzare da Caprile. La lotteria dei rigori premia dunque l’Empoli, che con questa vittoria compie un’impresa storica.

Empoli, il sogno continua in Coppa Italia!

FIGURACCIA – Per la Juventus si tratta di una pesante battuta d’arresto. La squadra di Thiago Motta perde un’occasione d’oro per avvicinarsi a un trofeo stagionale e conferma le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Per l’Empoli, invece, questa vittoria rappresenta un momento storico. La squadra di D’Aversa ha dimostrato grande carattere e qualità, meritandosi pienamente la semifinale contro il Bologna. Ora il sogno continua: i toscani proveranno a sorprendere ancora, con l’obiettivo di arrivare in finale e continuare a scrivere la loro favola in Coppa Italia.