Alla Juventus basta Bremer, Lazio eliminata. In semifinale sfida con l’Inter!

La Juventus batte 1-0 la Lazio e si qualifica in semifinale di Coppa Italia. L’Inter conosce dunque la sua avversaria. Basta un gol di Gleison Bremer

È una Juventus corsara quella che vince contro la Lazio all’Allianz Stadium e che conquista la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. I bianconeri giocano meglio per tutto il primo tempo sfiorando il gol del vantaggio con Kostic al 15′, ma bravissimo Maximiano a deviare in angolo. L’unico squillo biancoceleste arriva pochi minuti più tardi con una rasoiata di poco fuori di Felipe Anderson. Allo scadere dei primi 45′ di gioco, ecco l’1-0 Juventus. Kostic pennella per Bremer, che anticipa uno sciagurato Maximiano per portare in vantaggio i suoi. Nella ripresa, è più la Lazio a spingere per cercare il pareggio ma la squadra di Sarri fatica a costruire palle-gol. Anzi è Kean che sfiora il 2-0 al 69′. Per la Lazio ci prova Marusic dalla distanza al 77′, ma pallone che si spegne al lato di Perin. Amministrazione nel finale dei bianconeri, che volano in semifinale.