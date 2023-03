Juventus, aiuto arbitrale prima dell’Inter: Rabiot sul gol tocca di mano!

La Juventus stasera ha battuto 4-2 la Sampdoria (vedi articolo), arrivando con un successo alla partita con l’Inter. Il definitivo vantaggio bianconero è arrivato con Rabiot, ma le immagini mostrate dopo il match lo condannano: controlla di mano.

IL SOLITO AIUTINO – Al 64′ di Juventus-Sampdoria il risultato è di 2-2. Poi, su suggerimento di Nicolò Fagioli, controlla Adrien Rabiot e mette dentro. Un gol che inizialmente il centrocampista francese non festeggia, e già questo dovrebbe essere un segnale a livello arbitrale. I giocatori della Sampdoria protestano, l’arbitro Alessandro Prontera convalida. Poi attende un intervento del VAR, che però non lo richiama al monitor e rende definitivo il 3-2. Ma… Rabiot la tocca di mano. Nettamente.

L’EPISODIO – Sull’assist di Fagioli Rabiot controlla col braccio sinistro. Le immagini sono abbastanza evidenti, si aiuta con l’arto per portarsi avanti il pallone e mettersi nelle condizioni di poter battere a rete indisturbato in area di rigore. Un’infrazione abbastanza evidente da ravvisare, anche se l’inquadratura proposta in TV è da dietro (il VAR però ne ha di più). Ossia: l’intervento del VAR Marco Di Bello doveva esserci e il 3-2 di Juventus-Sampdoria doveva essere annullato. Ma non è accaduto, anzi il check è stato insolitamente rapido. Dejan Stankovic, quando ha visto il replay, si è messo a ridere per quanto fosse netto durante l’intervista con DAZN.

ALTRO CHE SFAVORITI – La Juventus si è lamentata a lungo sei mesi fa per il gol di Arkadiusz Milik contro la Salernitana, annullato nonostante Antonio Candreva lo tenesse in gioco. Lì erano spuntate immagini un po’ dappertutto, stasera per Rabiot no. Eppure l’errore è evidente e ha impattato sul risultato. Domenica prossima c’è il derby d’Italia contro l’Inter, la speranza è che non si parli (di nuovo) di errori arbitrali che in questa sfida – storicamente – troppo spesso sono andati a favore della Juventus.