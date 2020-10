Joao Mario, PSG chiude per il centrocampista: visite mediche giÃ  oggi

Joao Mario, PSG chiude per il centrocampista: visite...

Joao Mario, PSG chiude per il centrocampista: visite mediche già oggi

Joao Mario Lokomotiv Mosca

Il PSG avrebbe messo a segno il colpo Joao Mario, centrocampista di proprietà dell’Inter: per lui visite mediche già oggi

ULTIM’ORA – Sarebbe arrivato il colpo a sorpresa in casa Inter da parte del PSG. Secondo quanto riportato da L’Equipe, si tratterebbe di Joao Mario. Esattamente come Moise Kean dall’Everton, anche il centrocampista portoghese dovrebbe sostenere le visite mediche per il club francese nella giornata di oggi. Ancora nessun dettaglio sulla formula del trasferimento sarebbe trapelata.

Fonte: LEquipe.fr