Inter, vittoria al TAS: rigettato il ricorso su Joao Mario dello Sporting Lisbona

Vittoria dolce dell’Inter nelle aule del tribunale internazionale. I nerazzurri evitano di regalare allo Sporting Lisbona ben trenta milioni di euro per il caso Joao Mario.

VITTORIA – L’Inter esulta. Questa volta però, più che per una vittoria sul campo, per una vittoria nelle aule del tribunale del TAS. L’Inter si risparmia la beffa e allo stesso tempo risparmia anche trenta milioni di euro. Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto il ricorso dello Sporting Lisbona che chiedeva all’Inter 30 milioni di euro per il trasferimento di Joao Mario al Benfica.

Joao Mario, altra beffa per lo Sporting Lisbona! Sorride l’Inter al Tas

SITUAZIONE – Dopo la brutta parentesi all’Inter senza mai essere incisivo, Joao Mario aveva iniziato un giro di prestiti tra West Ham, Lokomotiv Mosca e un ritorno allo stesso Sporting. Poi la decisione della rescissione contrattuale con l’Inter e dunque il passaggio – da svincolato – al Benfica. E qui lo Sporting Lisbona chiede il pagamento di trenta milioni di euro perché nel vecchio contratto dell’Inter c’era una clausola che vietava ai nerazzurri di vendere Joao Mario a un’altra squadra portoghese.

SECCO NO – I portoghesi hanno prima preso il NO della FIFA dove chiedeva un primo risarcimento. La federazoine internazionale chiuse la richiesta con un secco no, non attribuendo ai nerazzurri la responsabilità per il passaggio a zero ai rivali dello Sporting. Portoghesi non contenti si sono appellati al Tas che ha confermato il no precedente chiudendo definitivamente la questione.