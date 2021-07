Joao Mario-Benfica, trattativa in sede Inter prosegue: fase avanzata – SI

Joao Mario è sempre più vicino al Benfica. In corso infatti l’incontro a tre tra Inter, club portoghese e l’agente del giocatore Federico Pastorello (leggi il lancio). Ulteriori aggiornamenti sono arrivati da Luca Cilli di Sportitalia.

IN CHIUSURA – «È arrivato in sede dell’Inter Federico Pastorello, agente di Joao Mario. Con lui anche Rui Costa del Benfica. Oggi a pranzo incontro tra l’agente e il Benfica per pianificare incontro in sede nerazzurra. Ora è propio il Benfica il club piu vicino al portoghese. La trattativa è molto avanzata». Queste le parole di Luca Cilli in collegamento dalla sede nerazzurra a Milano.