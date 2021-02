Jiangsu, fonti Suning spiegano cosÃ¬ lo scioglimento del club

Jiangsu, fonti Suning spiegano così lo scioglimento del club

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito allo scioglimento dello Jiangsu, club cinese di Suning, gruppo proprietario dell’Inter

TWEET – A riportare l’aggiornamento dello Jiangsu è Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”. Il suo messaggio su Twitter in merito allo scioglimento del club cinese di Suning, proprietario anche dell’Inter. “Fonti vicine a Suning sottolineano che lo scioglimento dello Jiangsu va messo in relazione con la direttiva del governo cinese sul calcio professionistico domestico, che in questi anni non si è dimostrato redditizio e non ha saputo generare il coinvolgimento di pubblico atteso“.