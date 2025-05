Italiano-Bologna, mattinata decisiva! Pure l’Inter alla finestra – Sky

Italiano e il Bologna si vedranno per decidere una volta per tutte il futuro. O rimane o lascerà subito. L’allenatore piace al Milan, ma occhio anche all’Inter in caso di addio di Simone Inzaghi dopo la finale contro il Psg.

ALLA FINESTRA – Sta per arrivare l’estate anche il calciomercato. La sensazione è che potrebbe essere dominato dal valzer delle panchine. Diverse big italiane sono propense a cambiare la propria guida tecnica. Tra queste il Milan, che lascerà andare Sergio Conceicao. Il club rossonero, che da poco ha ufficializzato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, ha messo nel mirino Vincenzo Italiano. Ma l’attuale allenatore del Bologna, vincitore della Coppa Italia proprio contro il Milan, piace anche all’Inter nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di andare via da Milano dopo la finale di Champions League. Ecco le ultimissime rilanciate dall’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: «Italiano e il Bologna, mattinata decisiva: nuovo incontro. Se non si chiude per adeguamento e prolungamento, potranno aprirsi nuovi scenari, con il Milan in pressing ma con anche l’Inter (eventualmente da settimana prossima) alla finestra». A proposito dell’Inter, ovviamente la testa è interamente proiettata a sabato 31, alla finale di Champions contro il Psg. Dopo quella partita si decideranno tante cose, a partire in primis dal futuro di Inzaghi.