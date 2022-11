L’Italia vince in rimonta contro l’Albania: Grifo star! In campo tre dell’Inter

L’Italia batte l’Albania in rimonta per 3-1. Doppietta per Vincenzo Grifo, Inter rappresentata con tre giocatori in tutto. Due parte azzurra e una parte albanese

RIMONTA − L’Italia vince in rimonta sul campo dell’Albania con non pochi grattacapi. Il primo praticamente arriva subito al minuto 16 con Ismjili. Perfetta l’incornata del difensore dell’Empoli a battere un incolpevole Alex Meret. La reazione azzurra però non si fa attendere e quattro minuti più tardi arriva il pari. Buon fraseggio sulla catena di sinistra fra Dimarco e Grifo, cross in mezzo di quest’ultimo e preciso anticipo di Di Lorenzo. Italia che riprende il match e che al 25′ trova anche il sorpasso con Grifo su assist di Raspadori. Spavento nel finale di primo tempo per un brutto infortunio a Tonali che cade malissimo sbattendo con la schiena e la testa sul terreno di gioco. Giocatore del Milan portato fuori in barella, per fortuna niente di grave. Nella ripresa, l’Albania fra tremare l’Italia colpendo due traverse prima con Roshi e poi con Uzuni. Grande protagonista Grifo che dopo un legno, realizza anche la rete del 3-1 finale. Novanta minuti per Dimarco e Bastoni dell’Inter. A riposo Barella ed esordio anche per Pinamonti. Tra le fila albanesi minutaggio anche per Kristjan Asllani, entrato nella ripresa.