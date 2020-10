Italia Under-21, reso noto il secondo positivo (di tre) al Coronavirus

Paolo Nicolato Italia Under-21

Il Pescara ha comunicato che tra i giocatori dell’Italia Under 21 positivi al Coronavirus vi è un suo tesserato: il secondo dopo quello reso noto dallo Spezia

COMUNICATO – A seguire la nota da parte del Pescara sulla positività al Coronavirus di un suo giocatore, facente parte dell’Italia Under 21. “La Delfino Pescara 1936 comunica di essere stata informata dalla #FIGC che Raoul Bellanova, attualmente impegnato con la Nazionale #Under21, è risultato positivo al #Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia è in attesa del secondo esito tampone“.

