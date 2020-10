Italia Under 21, no quarantena in Islanda: ritorno a casa con altre regole

Italia Under 21, no quarantena in Islanda: ritorno...

Paolo Nicolato Italia Under-21

Islanda-Italia Under 21 è stata rinviata a causa di altre positività al Coronavirus all’interno del gruppo Azzurro (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Nosotti nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, era stata richiesta la quarantena all’Under 21 che riuscirà a tornare a casa applicando nuove regole

RITORNO – L’Italia Under 21 farà ritorno a casa dopo il rinvio della sfida con l’Islanda. Marco Nosotti spiega come: «In Islanda è stata richiesta la quarantena all’Italia Under 21, ma la Nazionale riuscirà a tornare a casa applicando regole differenti. Vale a dire che i negativi viaggeranno su un volo e i positivi su un altro affinché stiano separati. I giocatori negativi potrebbero partire in serata oppure rimanere un’altra notte in isolamento e poi partire. La partita è stata rinviata e poi verrà proposta la data di recupero, che dovrebbe essere a novembre».