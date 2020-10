Italia Under 21, i due giocatori positivi al Coronavirus: uno del Milan

Condividi questo articolo

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo

Emergono i possibili nomi dei giocatori risultati positivi al Coronavirus prima della partita Islanda-Italia Under 21: uno sarebbe del Milan

ULTIME – Sarebbero Gabbia, del Milan, e Plizzari, della Reggina in prestito dal club rossonero, i positivi due giocatori positivi al Coronavirus dell’Italia Under 21. Al momento non vi è un comunicato ufficiale da parte della FIGC. In caso di mancata conferma, questa dovrebbe provenire di fatto la distinta della partita Islanda-Italia Under 21, a questo punto in dubbio.