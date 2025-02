Italia Under 19, nota dalla Figc per 2 dell’Inter! C’entra Inter-Lazio

L’Italia Under 19, allenata dal CT Bollini, ha iniziato proprio oggi un periodo di stage che si prolungherà fino al 26 febbraio. Ma due ragazzi della Primavera dell’Inter hanno avuto l’autorizzazione per tornare a casa. Il motivo è validissimo.

STAGE – Dopo aver perso per 1-0 contro la Spagna a Las Rozas a gennaio, la Nazionale Under 19 svolgerà uno stage dal 24 al 26 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell’Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all”Ezio Scida’ di Crotone, prima di sfidare i campioni d’Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro. Per due ragazzi dell’Inter, ossia Matteo Cocchi e Matteo Spinacce è arrivata “un’esenzione dalla convocazione di oggi 14 febbraio per impegni con il club di appartenenza”. Il motivo è legato a Inter-Lazio di Coppa Italia.

Inter-Lazio “inguaia” l’Italia Under 19: Cocchi e Spinacce chiamati da Inzaghi

CONVOCATI – Sia Cocchi che Spinacce dovrebbero essere convocati da Simone Inzaghi in vista di Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, infatti, domani saranno in emergenza viste le problematiche fisiche per Marcus Thuram, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Joaquin Correa. Inzaghi dunque dovrà affidarsi ai due giovani che tanto bene stanno facendo nella squadra di Andrea Zanchetta in Primavera.