L’Italia è umiliata all’esordio: Norvegia dilagante e Mondiali 2026 già in salita

L’Italia perde malamente 3-0 contro la Norvegia a Oslo. Azzurri annichiliti già nel primo tempo e inizia malissimo il percorso per qualificarsi ai Mondiali del 2026.

UMILIATI – L’Italia, dopo i quarti di finale di Nations League di marzo conclusasi con l’eliminazione per mano della Germania, ricomincia dalle qualificazioni per i Mondiali del 2026. L’esordio è sul campo della rivale più pericolosa: la Norvegia di Haaland e Odgaard, rispettivamente centravanti del Manchester City e capitano dell’Arsenal. La Nazionale azzurra, dopo aver mancato clamorosamente i due Mondiali di Russia e Qatar, non può mancare assolutamente l’appuntamento con quello del 2026. In campo ci sono due giocatori dell’Inter su quattro: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Dalla panchina Davide Frattesi e Federico Dimarco. Ma Oslo non c’è partita: i nordici dilagano umiliando la Nazionale di Luciano Spalletti. Al 14′ il match si sblocca con la rete di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid. L’Italia soffre la velocità di Nusa sulla sinistra e proprio da una sua super giocata arriva il gol del raddoppio al minuto 34′. L’Italia è sconquassata e al 42′ Haaland trova addirittura il 3-0. Nella ripresa, Spalletti prova a cambiare qualcosina, lanciando Frattesi dopo l’intervallo e negli ultimi 20′ anche Orsolini. Niente da fare, l’Italia non crea nulla e anzi 65′ rischia di prendere il quarto gol. Berge ha preso sul palo su punizione. Il primo match degli azzurri finisce 3-0 per la Norvegia.

NORVEGIA-ITALIA 3-0

14′ Sorloth, 34′ Nusa, 42′ Haaland