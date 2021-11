Italia-Svizzera, solo uno dell’Inter dal 1′ per Mancini. Le formazioni ufficiali

Italia-Svizzera si avvicina, sono appena uscite le formazioni ufficiali della partita in programma alle 21.00 per la settima giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2022. Mancini ne sceglie uno solo dell’Inter dal 1′: Barella. In tribuna Alessandro Bastoni



ITALIA-SVIZZERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Belotti, Chiesa. In panchina: Sirigu, Meret, Calabria, Biraghi, Tonali, Raspadori, Berardi, Pessina, Cristante, Scamacca, Bernardeschi, Mancini.

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Svizzera (4-5-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. In panchina: Omlin, Kohn, Mbabu, Frei, Zeqiri, Aebischer, Itten, Sow, Imeri, Comert, Gavranovic, Garcia. Commissario tecnico: M. Yakin