Italia-Svizzera, Mancini verso la titolarità di un solo giocatore dell’Inter

È già vigilia di Italia-Svizzera, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. In vista della formazione dell’Olimpico, Mancini dovrebbe schierare dal primo minuto un solo giocatore dell’Inter

1/2 − Italia-Svizzera si avvicina. Domani sera allo stadio Olimpico di Roma, i campioni d’Europa scenderanno in campo per ottenere il pass per Qatar 2022. In vista della formazione da schierare dal 1′, il CT Roberto Mancini sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Come riporta Sky Sport, a centrocampo recuperato Nicolò Barella che sarà coadiuvato da Jorginho e Locatelli. In difesa, Francesco Acerbi è in vantaggio sull’altro giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni. Il giocatore biancoceleste chiuderà il reparto con Leonardo Bonucci, Giovanni Di Lorenzo ed Emerson Palmieri. In attacco, Andrea Belotti dovrebbe partire titolare con Lorenzo Insigne e Federico Chiesa.