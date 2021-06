Italia-Svizzera 3-0, ottavi di finale! Locatelli show, Barella assist

Termina 3-0 – con doppietta di Manuel Locatelli e rete di Ciro Immobile – Italia-Svizzera, la seconda partita del Girone A. Azzurri fin qui a punteggio pieno e già qualificati agli ottavi. Nell’ultima gara con il Galles sarà in palio il primo posto. Nicolò Barella autore di una brillante prestazione, coronata anche dall’assist per il secondo gol.

QUALIFICATI – Con la vittoria per 3-0 in Italia-Svizzera, gli azzurri staccano il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020. La partita sembra mettersi subito bene per la nazionale di casa, che dopo pochi minuti di gioco trova la rete da calcio d’angolo con Giorgio Chiellini. Il direttore di gara, dopo un check al VAR, annulla però giustamente il gol. Al 25′ lo stesso Chiellini è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare, al suo posto entra Francesco Acerbi. Subito dopo, al 25′, Jorginho trova un’apertura fantascientifica che libera Davide Berardi sulla destra, palla in mezzo e Manuel Locatelli si fa trovare pronto per il tap-in che sblocca il risultato. Nel secondo tempo gli elvetici provano a reagire, ma gli azzurri regalano spettacolo: al 52′ Nicolò Barella recupera palla nei pressi dell’area avversaria, appoggia per Manuel Locatelli che lascia partire un sinistro potentissimo da fuori area per il 2-0. All’86’ esce Nicolò Barella, al suo posto dentro Bryan Cristante. Nel finale, all’89’ c’è spazio anche per la rete del 3-0 con Ciro Immobile che esplode il tiro da fuori area e buca Yann Sommer. Dopo 3 minuti di recupero, arriva il fischio finale. Nell’ultima sfida del Gruppo A, l’Italia si giocherà il primo posto con il Galles, oggi vincitore per 0-2 contro la Turchia.