Italia, pochi cambi con l’Ucraina: uno dell’Inter entra e uno esce! – Sky

L’Italia ha battuto la Macedonia del Nord e adesso si prepara all’ultima partita del girone contro l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione per qualificarsi a Euro 2024. Secondo quanto rivelato da Nosotti, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport, Spalletti non pensa a moltissimi cambi ma uno dell’Inter dovrebbe entrare e un altro uscire

POCHI CAMBI – L’Italia di Luciano Spalletti è a un passo dalla qualificazione a Euro 2024 ma prima bisogna affrontare l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione. Rispetto alla sfida contro la Macedonia del Nord, il Commissario Tecnico azzurro non dovrebbe cambiare molto. Secondo Marco Nosotti, potrebbe esserci spazio dal 1′ per Davide Frattesi mentre Matteo Darmian, in gol con la Macedonia, torna in panchina: «Credo che ci sarà spazio per Frattesi che insieme a Barella si butta sempre dentro, non penso che sia un’alternativa al sardo. Ci saranno pochi cambi, tornerà Di Lorenzo dalla squalifica e giocherà al posto di Darmian».