L’Italia passa in Belgio e vola ai quarti! Due dell’Inter fino al 90′

L’Italia vince 1-0 in Belgio e vola ai quarti di Nations League. I quattro dell’Inter tutti in campo, ma solo due finiscono la partita.

VITTORIA E QUALIFICAZIONE – A Bruxelles va in scena Belgio-Italia, partita di Nations League. Agli azzurri basta un pari per accedere ai quarti di finale della competizione. Spalletti si presenta all’ex stadio Heysel con tutti e quattro i giocatori dell’Inter convocati: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella. Quest’ultimo posizionato nell’inedita posizione da trequartista dietro Mateo Retegui. L’Italia inizia alla grande, tant’è che dopo dieci minuti passa in vantaggio con una bellissima azione guidata da Barella e Di Lorenzo, cross basso del napoletano e inserimento perfetto di Tonali. La Nazionale domina il Belgio e nel finale sfiora il raddoppio ancora con Tonali. Nella ripresa, Retegui dopo sei minuti sfiora il 2-0, ma bravissimo Casteels a chiudere. Un minuto doppia occasione per Di Lorenzo, che sotto porta non trova per un nonnulla il raddoppio. Dopo l’ora di gioco iniziano i cambi: tra gli interisti escono prima Dimarco per Udogie e poi Barella per Locatelli. Nel finale, palo di Faes all’82’. L’Italia riesce a mantenere il risultato centrando la qualificazione ai quarti. Domenica la Francia a San Siro.

Belgio-Italia 0-1

10′ Tonali