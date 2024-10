Italia, niente tris: pari col Belgio! Dimarco wow, Pellegrini rovina!

Finisce 2-2 Italia-Belgio, partita di Nations League. Dimarco protagonista della partita, malissimo invece il romanista Pellegrini.

PARI E ROSSO – All’Olimpico, l’Italia va a caccia del terzo successo consecutivo in Nations League dopo le vittorie contro Francia e Israele. A Roma, arriva il Belgio dell’italiano Domenico Tedesco, orfano delle stelle Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Spalletti si affida al blocco Inter, con Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco tutti dentro. Pronti-via e dopo un minuto, la nazionale azzurra sblocca la partita: bel fraseggio Pellegrini-Dimarco, palla meravigliosa dell’esterno dell’Inter che da quinto a quinto dà un cioccolatino a Cambiaso, il quale chiude per l’1-0 immediato. L’Italia domina la prima parte del primo tempo e al 23′ è già 2-0: palla spaziale di Dimarco per Frattesi, che calcia in porta, respinta di Casteels e sulla ribattuta Retegui raddoppia. Ma la partita degli azzurri si complica al 39′, quando Pellegrini compie un brutto fallo su Theate. L’arbitro prima concede il giallo, ma dopo revisione al Var, trasforma il cartellino in rosso: Italia in 10. Da qui in avanti, il Belgio inizia a fare la partita e due minuti più tardi segna il 2-1 che riapre il match con la bella conclusione di De Cuyper. Nella ripresa, i Diavoli Rossi entrano forte e al 61′ pareggiano i conti con Trossard. Nonostante, le difficoltà, l’Italia riesce a mantenere quantomeno il pareggio. Per i giocatori dell’Inter 69′ per Dimarco, 89′ per Frattesi. Tutta la partita invece per Bastoni.

Italia-Belgio 2-2

1′ Cambiaso, 23′ Retegui, 41′ De Cuyper, 61′ Trossard