Italia moscia con la Turchia di Calhanoglu! In 4 dell’Inter in campo

Italia-Turchia finisce 0-0. Match poco spettacolare, con una Nazionale di Spalletti non brillantissima. Quattro dell’Inter hanno giocato.

PARI MOSCIO − A Bologna l’Italia di Luciano Spalletti scende in campo contro la Turchia nella prima delle due amichevoli in vista di Euro 2024. Domenica 9, gli azzurri giocheranno poi al Castellani di Empoli contro la Bosnia Erzegovina prima di volare in Germania. Spalletti manda in campo una formazione con diversi pseudo-titolari, ma con solo due giocatori dell’Inter titolari, Dimarco e Bastoni. Barella, Frattesi e Darmian fuori. Il sardo nemmeno in panchina per precauzione. Il primo tempo è piuttosto sottotono, con una Nazionale azzurra che gioca ampiamente sotto-ritmo contro una Turchia giovane ed organizzata. Al 24′, la prima occasione della partita è proprio della Nazionale di Vincenzo Montella, che sfiora il gol con Yilmaz. Nel finale, Montella prima perde Kabak per un brutto infortunio e al 48′ Cristante nell’unica palla-gol dell’Italia colpisce il palo sfiorando il vantaggio. Nella ripresa, match più intenso. Nella Turchia è ancora Yilmaz pericoloso di testa, mentre al 58′ Retegui gira di rovesciata mandando la palla in curva. Al 63′, primo grande intervento di Vicario, che salva sull’ex Atalanta Demiral. Al 68′ fa il suo ingresso in campo pure un terzo giocatore dell’Inter, ossia Frattesi, che entra al posto di Pellegrini. Nel finale, all’85’ esce Dimarco per far entrare l’idolo di casa Calafiori. Al 93′ Raspadori incrocia, ma para Bayindir.