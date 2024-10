Italia-Israele, Spalletti con 2/3 dell’Inter: probabile formazione – Rai

Verso Italia-Israele, match di Nations League in programma domani sera. Nella probabile formazione, Spalletti con due dell’Inter.

NUOVO MATCH – La squadra di Luciano Spalletti, il quale ha parlato in conferenza stampa insieme a Guglielmo Vicario, si prepara per la partita di Udine tra Italia e Israele, sfida in programma domani al Bluenergy Stadium alle ore 20.45. Gli azzurri, che hanno svolto il consueto allenamento mattutino, nel pomeriggio si sono spostati verso la destinazione della quarta sfida di Nations League con un volo charter. Durante la sessione di lavoro il CT Luciano Spalletti ha messo in campo diverse soluzioni, tutte miste e senza svelare troppo del suo undici scelto. La sensazione è che il mister abbia intenzione di apportare diverse modifiche alla formazione scesa in campo contro il Belgio, a partire dai tre giocatori dell’Inter a disposizione. Solo due dovrebbero figurare dal primo minuto.

Italia-Israele, probabile formazione: due dell’Inter dal primo minuto

CAMBI – Il 3-5-1-1 azzurro schierato contro il Belgio ha risposto positivamente, anche se in inferiorità numerica e con un pareggio finale. In Italia-Israele, però, Spalletti potrebbe decidere di chiamare in causa alcuni giocatori rimasti in panchina nella prima delle due sfide di Nations League. Si prevede almeno un cambio per ruolo. Questo comporterebbe un po’ di riposo per Alessandro Bastoni, che lascerebbe così spazio in campo ad Alessandro Buongiorno. Solo gli altri due giocatori dell’Inter, Davide Frattesi (ieri protagonista della conferenza stampa) e Federico Dimarco troverebbero un’altra titolarità. Quello in difesa non è l’unico cambio di Spalletti previsto per Italia-Israele. Di seguito il punto sulla probabile formazione di Italia-Israele, secondo Rai Sport.

(3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui.