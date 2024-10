Italia-Israele, conferenza stampa con uno dell’Inter! Svelato il nome

Verso Italia-Israele, quarta partita di Nations League e in programma lunedì sera. In conferenza stampa, oggi, parlerà proprio uno dei tre giocatori dell’Inter convocati.

IMPEGNO – Lunedì l’Italia giocherà la seconda e ultima partita di questo mese di ottobre e lo farà contro Israele a Udine. Match importante per gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio. La nazionale di Luciano Spalletti è prima in classifica a quota sette punti, un punto in più rispetto alla Francia seconda. Dopo le due vittorie conto transalpini e Israele a settembre, la Nazionale è stata bloccata sul pari dalla selezione di Domenico Tedesco. Ora al Bluenergy Stadium si punta alla riscossa: altri tre punti per ipotecare o quasi questa Nations League. Dopo l’ora di pranzo ci sarà la conferenza stampa e parlerà un giocatore dell’Inter. Sono tre, infatti, i nerazzurri convocati durante questi impegni di ottobre: Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

Italia-Israele, oggi conferenza stampa: parla Frattesi dell’Inter

PARLA LUI – Come riferito da Beppe Di Stefano di Sky Sport, a parlare oggi in conferenza stampa nell’antivigilia di Italia-Israele è proprio Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, l’uomo più utilizzato da Spalletti durante queste partite di Nations League, nonché capocannoniere sotto la sua gestione, parlerà in sala stampa a Coverciano. Frattesi è un punto fermo dell’Italia e un jolly di assoluto valore con la maglia nerazzurra. All’andata contro Israele, sul neutro di Budapest, ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0 su cross di un altro nerazzurro come Federico Dimarco.