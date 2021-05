Italia, i 28 convocati da Mancini per la seconda fase pre-Europeo: tre Inter

Con una nota ufficiale, la FIGC ha comunicato la lista dei ventotto giocatori chiamati per la seconda fase del ritiro dell’Italia prima dell’Europeo. La lista di Roberto Mancini prevede tre giocatori dell’Inter, ma è ancora da definire chi andrà ufficialmente a Euro 2020.

CONVOCATI – Seconda parte del ritiro pre-Europeo per l’Italia, con Roberto Mancini che chiama 28 giocatori per il raduno di Roma. Tra questi continuano a esserci i tre dell’Inter, ovvero Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, giocatore su cui il Commissario Tecnico punta tantissimo e che spera di avere a disposizione per la competizione nonostante il suo infortunio contro l’Udinese. Di seguito la lista completa.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).