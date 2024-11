Italia-Francia dal sapore di Inter: Nazionale ad Appiano Gentile

In vista di Italia-Francia di Nations League, la Nazionale azzurra si allenerà ad Appiano Gentile, centro sportivo dell’Inter. Ovviamente casa per i quattro nerazzurri convocati.

RITIRO A CASA – Francia-Italia sarà l’ultima partita di Nations League per la Nazionale di Luciano Spalletti, che adesso punta a confermare il primo posto del girone, avendo già ottenuto la qualificazione ai quarti della competizione. Per l’occasione il match si giocherà allo stadio San Siro, tana di Inter e Milan. Meazza praticamente già sold-out per accogliere la nuova vincente Nazionale. Ma non solo. Per i quattro giocatori nerazzurri convocati si respirerà ancor di più l’aria di casa, perché gli azzurri si alleneranno ad Appiano Gentile. Sicuramente, il loro ritorno dopo la partita sarà molto più comodo rispetto alle altre volte.

Francia-Italia, azzurri a casa Inter ad Appiano Gentile: staffetta Inzaghi-Spalletti

COME BACK – Staffetta dunque tra Inzaghi e Spalletti. Il tecnico nerazzurro oggi all’ultimo allenamento prima del rompete le righe nel weekend. Spazio agli azzurri che potranno usufruire delle strutture di Appiano Gentile, casa dell’Inter. I vari Barella, Dimarco, Bastoni e Frattesi si sentiranno nuovamente a casa. Ma lo stesso vale per Spalletti, che ha allenato l’Inter per due anni, dal 2017 al 2019. Qui ha raggiunto due importanti qualificazioni in Champions League.