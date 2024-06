Italia, finale al cardiopalma! Croazia beffata: proseguono gli Europei!

L’Italia riacciuffa la Croazia un secondo prima del fischio finale. Il gol di Zaccagni permette il passaggio del turno agli Europei. Croazia-Italia termina 1-1!

CROAZIA-ITALIA, SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 all’intervallo, il secondo tempo di Croazia-Italia si apre con l’entrata in campo di Davide Frattesi, inserito da Luciano Spalletti al posto di Lorenzo Pellegrini. Il subentro dalla panchina del centrocampista dell’Inter, però, non è dei più fortunati. Al 52′, infatti, proprio Frattesi si fa trovare nell’area di rigore azzurra col braccio troppo largo, che impatta sulla conclusione di Andrej Kramaric. L’arbitro, dopo aver scelto di visionare il VAR, concede il calcio di rigore alla Croazia. Dal dischetto al 54′ parte Luka Modric, che trova però ancora una volta un grandissimo Gigio Donnarumma ad opporsi. L’entusiasmo azzurro, però, dura pochissimo, perché dopo solo un minuto, al 55′, Modric si ritrova di nuovo solo davanti a Donnarumma. Il portierone si oppone la prima volta ma non può nulla sulla conclusione del numero 10 croato. Questa volta l’Italia va sotto 1-0 a causa di una difesa completamente in panne.

FINALE ASSURO – La squadra di Spalletti deve assolutamente trovare il gol per credere ancora nel passaggio del turno ma non riesce mai davvero a rendersi pericolosa davanti alla porta avversaria. Al 70′ Frattesi guadagna un buon calcio di punizione dai 42 metri ma Raspadori non sfrutta a dovere la chance: la conclusione finisce sulla barriera che devia in calcio d’angolo. Neanche i risvolti del corner si rivelano interessanti per gli azzurri. All’87’ arriva l’occasione più ghiotta per l’Italia: dalla destra Federico Chiesa serve un ottimo cross per Scamacca ma l’attaccante italiano non si fa trovare pronto sotto porta. Finale al cardiopalma per l’Italia che ci crede fino alla fine con forza: il gol della qualificazione agli ottavi di finale agli Europei arriva pochissimo prima della fine dell’ampio recupero. Al 90+8′ Zaccagni coglie a dovere l’assist di Calafiori e infila all’incrocio dei pali lo strepitoso pallone dell’1-1 finale.

Croazia-Italia 1-1



Gol: Al 55′ Modric (C), 98′ Zaccagni (I)

Classifica Gruppo B: Spagna 9, Italia 4, Croazia 2, Albania 1