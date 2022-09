Italia alle final four di Nations League: Ungheria battuta! Super Dimarco

L’Italia vola alle final four di Nations League sbancando la Puskas Arena di Budapest. Battuta 0-2 l’Ungheria. In gol anche Dimarco dell’Inter che ha siglato il raddoppio

QUALIFICAZIONE − Missione compiuta per l’Italia che si aggiudica la gara di Budapest contro l’Ungheria staccando il pass per le final four di Nations League. Gli azzurri dovevano vincere obbligatoriamente per raggiungere l’obiettivo e lo hanno fatto con un’ottima prestazione. Tanta Inter in campo con ben quattro giocatori scesi sul prato verde. Compreso l’avvicendamento tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Intoccabili Nicolò Barella e Federico Dimarco. La Nazionale di Roberto Mancini inizia bene trovando il gol al 27′ con Giacomo Raspadori che sfrutta un errore della difesa magiara per battere Gulacsi.

Nella ripresa, gli azzurri entrano bene e al settimo minuto trovano il gol con Dimarco. Imbucata di Barella per Cristante che metto un cross rasoterra sul secondo palo per l’arrivo dell’esterno nerazzurro. Il gol abbassa l’Italia facendo uscire l’Ungheria che prova il tutto per tutto. Ma gli ungheresi di Rossi si imbattono nella saracinesca Gigio Donnarumma, autore di tre parate fantastiche. Nel finale l’Italia riesce a gestire il risultato chiudendo sul 2-0. Dopo la cocente esclusione dal Mondiale in Qatar, arriva una magra consolazione per i colori azzurri. Per la seconda volta consecutiva l’Italia si giocherà la fase finale di Nations League. Già dentro Olanda e Croazia. L’ultima squadra sarà una tra Spagna o Portogallo.