Italia, i convocati dal CT Mancini: tre certezze e una sorpresa Inter

Diramata la lista dei 30 giocatori convocati tra le fila dell’Italia per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta. Sono quattro quelli dell’Inter chiamati. Piacevole sorpresa Darmian per Mancini

QUATTRO INTERISTI − Ritorna in campo l’Italia, che giocherà per la prima volta in questo 2023, impegnata nelle qualificazione ad Euro 2024. Dell’Inter presenti le certezze Barella, Acerbi e Dimarco nonché la sorpresa Matteo Darmian. Un piacevole e meritato ritorno per lui.

Fonte: Twitter Nazionale Italiana