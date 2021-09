Italia-Bulgaria, Mancini ne cambia due post Wembley: Barella OK

L’Italia Campione d’Europa torna in campo. Gli azzurri infatti alle 20.45 affronteranno la Bulgaria nella quarta giornata del Girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Un solo giocatore dell’Inter in campo

SCELTE – Roberto Mancini conferma per nove undicesimi i giocatori di Wembley. Il Commissario Tecnico dell’Italia cambia solo in difesa dove Francesco Acerbi vince il ballottaggio con Alessandro Bastoni per giocare al fianco di Leonardo Bonucci. Regolarmente in campo Nicolò Barella. Sulla destra Alessandro Florenzi torna titolare a discapito di Giovanni Di Lorenzo. Tribuna per Stefano Sensi.

FORMAZIONE UFFICIALE – Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.