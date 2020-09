Italia-Bosnia, 1-1 nel segno dell’Inter: gol Sensi, 90′ per i nerazzurri

Sensi Inter-Udinese

Termina 1-1 Italia-Bosnia, sfida valevole per la League A di UEFA Nations League. Dopo il vantaggio segnato da Edin Dzeko, il pareggio arriva grazie alla rete di Stefano Sensi. Partita nel segno dell’Inter: oltre al gol, infatti, i tre giocatori nerazzurri impiegati sono rimasti in campo per tutta la partita.

ITALINTER – Ci pensa Stefano Sensi a salvare la Nazionale allenata da Roberto Mancini. Dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 0-0, il risultato di Italia-Bosnia si sblocca nella ripresa, quando Edin Dzeko approfitta di un’incertezza degli azzurri per infilare la rete dello 0-1. Il gol del pari arriva proprio grazie al centrocampista nerazzurro, che approfitta di un passaggio dalla sinistra per mettere in porta – grazie anche a una deviazione decisiva – la rete che vale l’1-1 finale. Oltre all’ex Sassuolo, impegnati in campo anche Nicolò Barella e Cristiano Biraghi, che hanno giocato per tutta la durata della partita.