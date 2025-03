Italia, blocco Inter presente. Doppia sfida in Nazionale

L’Italia si prepara a scendere in campo contro la Nazionale tedesca a San Siro. Nel frattempo gli azzurri continuano ad allenarsi ad Appiano Gentile, con due interisti quasi certi di un posto da titolare.

TITOLARI – A poco più di due giorni dalla delicata sfida tra Italia e Germania, gli Azzurri continuano ad allenarsi al centro sportivo dell’Inter. A scendere in campo a San Siro, ci sarà anche un duetto nerazzurro. Nella formazione titolare provata dal CT Luciano Spalletti, ci saranno sia Alessandro Bastoni che Nicolò Barella, con Davide Frattesi che continua a restare il jolly preferito del CT pronto ad entrare a gara in corso.

Italia, non solo sfida scudetto! Una sfida nella sfida

COMPATTI – L’allenatore dell’Italia proverà a vincere sulla Germania con qualche blocco granitico. Oltre a quello interista, da sempre presente nella formazione italiana, ci saranno anche tre giocatori del Napoli che come quelli dell’Inter vorranno equilibrare bene le forze in vista della lotta scudetto. Sono tre gli uomini di Conte, primi nell’inseguimento sull’Inter, che scenderanno in campo giovedì sera. Si tratta di Buongiorno in difesa, poi Politano sugli esterni e il ritrovato Raspadori in attacco. Una vera sfida nella sfida, con l’Italia che si giocherà un pezzo di futuro e si aggrappa – indistintamente – alla qualità di Inter e Napoli.