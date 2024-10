Italia-Belgio, la probabile formazione! Tris di Inter e 2 ex fuori – CdS

Oggi Italia-Belgio di Nations League. A Roma, il CT Luciano Spalletti, va a caccia della terza vittoria di fila nella competizione. Nella probabile formazione di Italia-Belgio ci sono i tre dell’Inter.

ULTIME – Per il terzo gettone consecutivo, Spalletti manderà in campo l’Italia migliore. Questa sera alle 20.45, la nazionale azzurra punta al tris di vittorie in Nations League, dopo i bei trionfi contro Francia e Israele. All’Olimpico, che al momento arriva a poco meno di 40mila biglietti venduti (pochi), l’Italia affronterà i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, orfani di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Ma anche senza le due star più conosciute, il Belgio può presentare un attacco di tutto rispetto, fatto di tecnica e velocità: Trossard, Openda e Doku. Spalletti si affiderà invece ai tre dell’Inter, la squadra della Serie A più rappresentata questa sera all’Olimpico: presenti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi.

Italia-Belgio, probabile formazione: l’Inter la più rappresentata!

LE SCELTE – Spalletti si affida al blocco Inter per provare a spuntarla contro l’interessante Belgio di Tedesco. In campo, appunto, sia Bastoni che Dimarco e Frattesi per un 3-5-1-1 ormai collaudato. In avanti, il romanista Lorenzo Pellegrini dovrebbe supportare Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A insieme a Marcus Thuram. In difesa, oltre a Bastoni, ci saranno Di Lorenzo e Calafiori. Di seguito la probabile formazione secondo i colleghi del Corriere dello Sport.

(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Ricci, Frattesi, Dimarco; Pellegrini; Retegui.