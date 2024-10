Italia-Belgio, la probabile formazione: la scelta sui tre dell’Inter – TS

Vigilia di Italia-Belgio, terzo match di Nations League. Gli azzurri domani a Roma affronteranno la selezione dell’italiano Tedesco. La probabile formazione di Italia-Belgio con un occhio sui giocatori dell’Inter convocati.

VIGILIA – Verso Italia-Belgio, partita valevole per la Nations League. Dopo i due successi contro Francia e Israele, la nazionale azzurra domani all’Olimpico di Roma incontrerà i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco. Lato belga mancheranno sia Romelu Lukaku che Kevin De Bruyne, rimasti ad allenarsi con i rispettivi club: Napoli e Manchester City. In casa azzurra, oggi nuovo allenamento a Coverciano, mentre nel pomeriggio una delegazione guidata da Gigi Buffon si recherà al Bambino Gesù di Roma per visitare l’ospedale pediatrico. Domani rifinitura a Coverciano e poi partenza per Roma. Di seguito le ultime sulla probabile formazione di Italia-Belgio.

Italia-Belgio, probabile formazione: i tre dell’Inter tutti titolari

ULTIME – L’Italia che giocherà contro il Belgio andrà sulla falsariga del match vinto contro la Francia. Dunque, Spalletti si affiderà al 3-5-2, guidato in difesa da Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter sarà coadiuvato da Giovanni Di Lorenzo e Riccardo Calafiori. A centrocampo, ben due su cinque saranno nerazzurri: ossia Davide Frattesi in mezzo al campo e Federico Dimarco a sinistra. In avanti, non si tocca il bomber dell’Atalanta Mateo Retegui, mentre rimane in corso il ballottaggio tra Lorenzo Pellegrini e Giacomo Raspadori. La probabile formazione:

(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Ricci, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui.